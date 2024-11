Gamberorosso.it - La storia dei canestrelli, i biscotti che divennero una moneta di scambio

Leggi su Gamberorosso.it

Esistono svariate ricette e versione dei. Quelli biellesi nascono dall’assemblaggio di due cialde al cui interno è racchiusa una farcitura alle nocciole, mentre quelli tabarchini sono delle ciambelle dolci ai semi di finocchio. Paese che vai variante che trovi. I più conosciuti restano idi Torriglia, per il valore che hanno assunto durante lalocale e per il successo che ancora oggi li rende uno dei prodotti più rinomati della tradizione dolciaria ligure. Sono legati a questa regione, ma le loro origini intrecciano le rotte piemontesi ed emiliane.Antico Forno a legna da CarloDove nascono inascono come prodotto di lusso. L’ingegno dei produttori di ostie della Val Trebbia, a cavallo tra Genova e Piacenza, portò alla realizzazione di questi nuovirealizzati con farina bianca e burro.