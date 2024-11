Ilnapolista.it - In Germania si sono appassionati al Piacenza che ha cambiato tre allenatori in giorno

Leggi su Ilnapolista.it

Inrimasti molto colpiti da una storia molto italiana: ilche per uns’è ritrovata con tre. I giornali tedeschi scrivono che notoriamente “i club tedeschisinonimo di caos”, ma in questo caso postrarre una lezione dalla vicenda. Ne scrive sia la Süddeutsche che la Faz.La Sz scrive che in Italia “continuano a stabilire nuovi standard anche in questa categoria”.Il“ha compiuto una vera impresa: in un soloha assunto tre, da una società ormai di quarta categoria (causa insolvenza). In mattinatastati espulsi il direttore sportivo Alessio Sestu e lo sfortunato Carmine Parlato, dopodiché Simone Bentivoglio è stato insediato come suo successore e gli è stato concesso di condurre un allenamento mattutino.