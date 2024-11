Metropolitanmagazine.it - Il viaggio interiore di Robbie Williams: pubblicato il nuovo singolo “Forbidden Road”

È ufficialmente disponibile da oggi, che segna il ritorno sul mercato discografico di. L’attesoè estratto dalla colonna sonora di Better Man, biopic sulla vita e sulla carriera del cantante inglese, nelle sale italiane dal primo gennaio 2025. Scritta e composta insieme a Freddy Wexler e Sacha Skarbek, la canzone, che apparirà alla fine del film, ha un testo profondo e personale, che si appoggia alla dolcezza della chitarra acustica, per poi elevarsi in un trionfo di archi. L’OST completa della pellicola sarà distribuita il 27 dicembre in digitale e in versione fisica (formato) CD, ma è già in preorder. Di seguito, la tracklist dell’album:FeelI Found HeavenRock DJRelight My FireCome UndoneShe’s the OneSomething BeautifulLand of 1000 DancesAngelsLet Me Entertain YouBetter ManMy Way: il significato deldiIl cantanteè il racconto di un, una ricerca di sé che porta il musicista ad intraprende una “strada proibita” e piena di ostacoli.