Il dormitorio pronto in primavera. Venti posti per chi è in difficoltà

I bisogni aumentano e con loro la necessità di ampliare i servizi e le strutture di accoglienza. Si concluderanno ini lavori, all’interno di Santa Teresa, del Polo della carità che prevedono anche la realizzazione di unaccanto alla Casa della Carità. Il blocco è costituito da tre piani, il cantiere sta interessando gli ultimi due. Il, una novità per Santa Teresa, avrà tra i 18 e i 20mentre la Casa della carità passerà dagli attuali 25 a 48, per un totale di 66. Tutto questo sempre in sinergia con la Caritas e ilIl Buon Samaritano di San Rocco. L’esigenza infatti di aprire un nuovoè stata evidente anche a seguito di un confronto con la struttura che storicamente offre ospitalità alle persone in. A San Rocco isono unana e le richieste sono aumentate, per questo l’Opera Santa Teresa, avendo gli spazi, ha deciso di metterli a norma e a disposizione.