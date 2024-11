Gaeta.it - Il Comune di Ladispoli avvisa i cittadini: disponibile la lista dei beneficiari della “Carta dedicata a te”

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Si è recentemente aperta la possibilità per ididi ritirare i codicia te”, un’iniziativa voluta dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale . I, selezionati in base a criteri specifici, possono recarsi presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico delfino al 13 dicembre 2024. Fondamentale ricordare che il primo acquisto con ladeve avvenire entro il 16 dicembre di quest’anno, mentre l’importo totale dovrà essere utilizzato entro il 28 febbraio 2025.Procedura di accesso allae scadenzeL’INPS ha elaborato unadia te”, che sono stati identificati sulla base di specifici requisiti. Questi criteri, stabiliti attraverso un decreto legge, hanno portato alla selezione diaventi diritto, attenendosi al numero di carte disponibili per ogni