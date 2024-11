Quotidiano.net - Henoto guarda agli Usa: "L’acquisizione di FM Exhibit Llc amplia la nostra offerta"

"Un’acquisizione cheil vento dell’a disposizione dei nostri clienti". Gianpiero Calzolari, presidente di, si riferisce aldi FMLlc da parte di. L’azienda attiva nel settore degli allestimenti in ogni ambito di applicazione, parte di BolognaFiere Group, ha nei suoi piani lo sviluppo del business sul mercato americano. Per questo assume una relativa importanza il recente ottenimento da parte della società del 51% di FMLlc, realtà specializzata nella progettazione e realizzazione di strutture per il settore fieristico, con una consolidata presenza in America. Questa trattativa, quindi, è coerente con la filosofia di business die privilegia la crescita delle linee esterne ad alta specializzazione, inserendo nell’ambito della propria compagine societaria, realtà con una posizione riconosciuta per qualità e potenzialità di sviluppo che vadano a rafforzare ulteriormente la capacità di risposta alle richieste del mercato.