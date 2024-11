Lanazione.it - Festa degli alberi 2024. Bambini protagonisti

Il giardino pubblico di via Vallepiatta a Poggibonsi, ha accolto gli alunni della vicina scuola primaria Piero Calamandrei (Istituto comprensivo 1) per latargata Pro Loco con il patrocinio del Comune. Due classi quinta, delle sezioni A e B, protagoniste dell’iniziativa che ha portato alla messa a dimora di un melo da fiore - in sostituzione di un’altra pianta che aveva subìto le conseguenze del gran caldo estivo – con la partecipazione anche delle insegnanti Silvia Giannini, Tania Bove, Elena Dell’Orso, Loredana Trotta. L’agronomo Riccardo Clemente, componente del Consiglio direttivo della Pro Loco, ha illustrato i progetti per la sensibilizzazione in materia di amore per la natura, soffermandosi, davanti alla giovanissima platea, sulle caratteristiche principalie sulla loro importanza per rendere più vivibile una determinata area cittadina.