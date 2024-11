Nerdpool.it - Evangelion e Godzilla si uniscono per un nuovo e selvaggio crossover ufficiale

Leggi su Nerdpool.it

L’Universo Shin potrebbe essere in pausa. Il creatore Hideaki Anno si è concentrato sul suo prossimo progetto, una ricostruzione della Corazzata Spaziale Yamato, ma sia il Re dei mostri che i piloti EVA della NERV sono tornati alla ribalta. In passato, abbiamo visto prodotti che mettevano in risalto le versioni Shin di personaggi classici come, il roster di, Kamen Rider e Ultraman. Gli Shin Heroes non si sono ancora incrociati in un film, anche se questo non ha impedito ai personaggi di incontrarsi in modi inaspettati. Ora è arrivato unvideo che non solo mette insieme l’Unità EVA 01 con, ma li vede fondersi in un unico terrificante essere.Questa recente rivisitazione non è la prima volta che la versione Shin del Re dei Mostri si allea con il meglio che la NERV ha da offrire.