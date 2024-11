Dopo la lite con la fidanzata sperona l’auto della polizia tenta di investire un agente e fugge | 25enne arrestato

Leggi su Open.online

Unè statooggi, venerdì 22 novembre, per averto con la propria auto due vetturee per aver cercato diun. È accaduto a Vicenza, dove le forze dell’ordine erano intervenute in seguito alla richiesta di soccorso da partedel giovane, che aveva riferito di unacon lo stesso e temeva per la incolumità. All’arrivo delle volanti, ilè salito sulla sua auto e per guadagnarsi la fuga hato una delle autovetture eto dil’che nel frattempo era sceso dal mezzo. Inseguito dalle volanti per un lungo tratto, il giovane ha poi urtato un altro veicolooltre ad alcune auto. Alla fine è stato bloccatomolti chilometri a Lapio di Arcugnano (Vicenza) eperto omicidio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.