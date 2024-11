Biccy.it - Deborah Lettieri in un video di Beyoncé: “Ecco com’è stato lavorare con lei”

è stata voluta da Maria De Filippi come professoressa di Amici dopo la decisione di Raimondo Todaro di non tornare. Il suo è un nome molto famoso all’estero grazie soprattutto al Crazy Horse che l’ha voluta in squadra. “Sono stata la seconda donna italiana della compagnia . è una grande scuola di vita che mi catapulta sulla scena globale col nome d’arte Gloria di Parma, un omaggio alla mia città natale“.Nel suo curriculum, come ricorda Tv Sorrisi & Canzoni, c’è anche ildi Partition digirato nel 2014 proprio al Crazy Horse a Parigi. A domanda diretta “la popstar da vicino?“,ha così risposto: “Una gran lavoratrice, dotata di uno stile in continua trasformazione e con una capacità di apprendimento invidiabile. Ogni collaborazione può insegnarci qualcosa di molto importante, che sia con un grande personaggio come lei o col proprio compagno di banco ad Amici.