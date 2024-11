Inter-news.it - Conte ci risiamo: «Mariani, registrazione VAR parla di contatto: ma il calcio è contatto»

Leggi su Inter-news.it

cerca di placare le polemiche avvenute dopo Inter-Napoli prima della sosta. Il tecnico partenopeo in conferenza stampa fa un passo indietro rispetto le dichiarazioni post-partita, ma cerca di dare manforte alla sua tesi riguardo l’utilizzo del VAR.CI– Antonioin conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Roma e Napoli, torna are ancora dell’arbitraggio diin Inter-Napoli: « Ho sollevato una discussione costruttiva, per costruire qualcosa di migliore, sicuramente oggi ci sono dei mezzi che ci devono far riflettere. Dopo cheha deciso, io non pensavo ci fosse stato uncol VAR, ma nellail VAR si limita a dire che c’è, ma ilè uno sport di. Se vogliamore a livello costruttivo, e non polemico, dobbiamo dare un aiuto migliore arispetto a San Siro.