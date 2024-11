Metropolitanmagazine.it - Ci sono Jovanotti, Hozier, Charlie Puth tra i nuovi singoli in uscita il 22 novembre

Star internazionali, ivolti della musica che si stanno facendo conoscere nei talent show della penisola ed attesissimi ritorni di protagonisti del panorama nostrano, affollano l’elenco diinnella giornata odierna del 22, “Montecristo” è tra idel 22– Montecristo: La nuova era musicale di Lorenzo Cherubini riparte da Montecristo, che si apre con un’ariosa intro orchestrale, nella quale l’artista parla di “Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi”. ispirandosi all’opera di Alexander Dumas, che lo ha accompagnato nei mesi di recupero a seguito dell’incidente in bicicletta. Con Montecristo, Lorenzo ci offre uno dei suoi testi più profondi e introspettivi e ci porta in territori inesplorati, parlando di rinascita, di elaborazione del trauma, di cambiamento e di libertà.