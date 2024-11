Choc a Reggio Calabria 16enne violentata mentre va a scuola

Leggi su Dayitalianews.com

Una vicenda scioccante e raccapricciante quella che ha avuto luogo qualche giorno a Bagnara Calabra, in provincia di, dove un 49enne del posto ha aggredito e cercato di violentare una ragazzina di 16 anni che stava andando a. I fatti si sono svolti lungo Viale delle Rimembranze, una delle principali strade delle città, verso le 8:30. La violenza commessa in un orario di punto e in una strada molto frequentata negli orari scolastici che indigna e preoccupa, poiché ormai i criminali commettono abusi e reati in pieno giorno, in zone affollate e convinti di restare impuniti. Fortuna ha voluto che in quel momento stesse passando una pattuglia dei carabinieri della stazione locale, che sono intervenuti prontamente per bloccare il balordo.L’aggressione allanel tragitto verso laCome ogni giorno la ragazzina si stava recando a piedi a, quando improvvisamente un 49enne si è avvicinato a lei, l’ha afferrata violentemente e contro la sua volontà ha iniziato a compiere atti a sfondo sessuale.