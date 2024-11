Camion perde carico di lastre di cemento nonna e nipote schiacciati nella loro auto | gravissimi

Leggi su Caffeinamagazine.it

Grave incidente stradalemattinata di venerdì 22 novembre.sono stati coinvolti in una terribile dinamica, mentre erano a bordo di un’mobile. Unha improvvisamente perso ildidiche portava con sé travolgendo lavettura. Immediati i soccorsi, giunti sul posto per liberare i due occupanti del veicolo, rimasti praticamente.Come riferito dal sito Leggo,sono stati centrati da un pannello di calcestruzzo molto pesante, che è stato scaraventato dal rimorchio delverso la parte opposta della carreggiata. Qui c’era la macchina dei due, che non si sarebbero mai aspettati di trovarsi di fronte ad una simile evenienza.Leggi anche: Malore instrada, muore bimba di 9 anni: lo strazio di medici e dei genitorida undi un: grave incidenteIl fatto è avvenuto alle ore 9.