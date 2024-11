Sport.quotidiano.net - Buscè chiama a raccolta i tifosi: "Ci serve supporto contro Pesaro"

"Spero che ci sia tanta gente a darci una mano". Antoniochiede l’aiuto del pubblico. Sa che quello con la Visnon è un derby, ma in fondo lo è. E sa anche che il suo Rimini stasera si gioca tantoi marchigiani. Un match che vale più di tre punti: vale, se vogliamo, la possibilità di fare un salto di qualità. Di restare agganciati al treno delle big, di darsi una prospettiva diversa.non vuole di certo caricare la gara con la Vis di tutto questo e allora tiene basse le aspettative. "La classifica si guarda e non si guarda perché comunque c’è ancora più di un girone da giocare – dice subito l’allenatore dei biancorossi –. Se vinci fai qualcosa d’importante, se non dovesse succedere non è la fine del mondo, bisogna avere sempre equilibrio. È normale che tutte le partite siano buone per fare il salto di qualità, per mettere un mattoncino in più, però non dobbiamo fossilizzarci sul fatto che se si vince diamo una dimensione diversa e se si perde ne diamo un’altra".