Borsa | l' Europa riduce i cali frena il Bitcoin corre l' oro

Le Borse europee restano deboli ma si riavvicinano alla parità dopo la doccia fredda degli indici pmi di novembre, sotto le attese nelle principali economie dell'eurozona e particolarmente deludenti soprattutto per quanto riguarda i servizi. Francoforte cede lo 0,1%, Parigi lo 0,2% e Milano lo 0,5% mentre Londra si muove in controtendenza (+0,7%) e a Wall Street i future sono negativi. L'euro sconta la debolezza dell'economia continentale e cede lo 0,5%, a sul dollaro, a 1,042, ai minimi da novembre 2022, mentre i bond corrono in scia alle scommesse per un taglio di 50 punti base da parte della Bce, con il mercato che attribuisce allo scenario un 50% di possibilità di materializzarsi. Intanto illa sua corsa (+0,5%) e torna sotto i 99 mila dollari, a 98.500, mentre le tensioni geopolitiche fanno schizzare l'oro (+1,4%) sopra i 2.