Blatter | Ho creato un mostro prima la Fifa era povera In Sudafrica nel 2010 abbiamo iniziato a fare i soldi

A 88 anni, Seppnon risparmia dure critiche contro Infantino e quella che fu la sua. Durante un’intervista al media svizzero Watson, ha approfittato per commentare i recenti sviluppi di questo sport. L’ex presidenteconsidera “una farsa” l’attribuzione dei Mondiali del 2030 (Spagna, Portogallo, Marocco, Argentina, Uruguay, Paraguay) e 2034 (Arabia Saudita).Leggi anche:racconta la sua pre-morte: «Gli angeli mi dicevano “ora devi morire, ti aspettano in paradiso”»: «Quando Infantino divenne presidente, la macchina daera già in funzione»Ladi Gianni Infantino assegnerà due Mondiali contemporaneamente: l’edizione 2030 dovrà essere divisa da sei paesi, l’edizione 2034 sarà assegnata allo stato ingiusto dell’Arabia Saudita.«È una farsa. La cosa strana è anche che il congresso straordinario per la doppia assegnazione dei Mondiali 2030 e 2034 a Zurigo si svolgerà solo virtualmente.