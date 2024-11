Oasport.it - Atletica, Nadia Battocletti torna in gara ad Alcobendas: ultimo test prima degli Europei di cross

Dopo il convincente terzo posto al debutto stagionale nella Cinque Mulini,si appresta are indomenica 24 novembre in occasione delInternacional de. Per la fuoriclasse trentina si tratta dell’agonistico in preparazione dei Campionatidi corsa campestre, previsti l’8 dicembre ad Antalya (in Turchia).La vice-campionessa olimpica in carica dei 10.000 metri si mette dunque nuovamente alla prova neliberico che l’ha vista salire sul podio nelle ultime due edizioni. Si gareggia sulla distanza8040 metri, a due passi dall’aeroporto di Madrid, per una competizione che si preannuncia altamente spettacolare anche grazie alla presenza della forte mezzofondista tedesca Konstanze Klosterhalfen., oro europeo a Roma 2024 nei 5000 e 10.