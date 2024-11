Ilrestodelcarlino.it - Aree extraurbane nel degrado. Rifiuti abbandonati, strade groviera

Sono in uno stato di totale incuria e presentano innumerevoli criticità, lesecondo i consiglieri comunali di minoranza, Chiara Croce e Riccardo Strappa (Avanti Montegranaro) che hanno perlustrato alcune zone più periferiche del territorio cittadino ed hanno presentato una interrogazione al sindaco, Endrio Ubaldi, e l’assessore all’ambiente, Gastone Gismondi (se ne parlerà nel consiglio comunale del 28 novembre) per chiedere "se è previsto un piano di manutenzione dellesegnalate e lo smaltimento deiche vi vengono; quanti sono stati gli interventi sanzionatori e come viene controllato l’abbandono dei". Vengono anche elencate le situazioni ritenute più critiche: "In contrada San Tommaso, la strada è dissestata con canali di scolo ostruiti, ci sono alberi e rami secchi che toccano i cavi elettrici, oltre – spiegano ancora i consiglieri comunali – al totalee abbandono della fonte storica".