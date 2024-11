Sport.quotidiano.net - "Vergara può decidere il match"

Negli almanacchi di storia recente (e vincente) di Reggiana e Cesena c’è un nome in comune: Ivan Varone, centrocampista campano 32enne, che ha conquistato da protagonista la promozione in Serie B a Reggio nel 2020 e a Cesena lo scorso marzo; oggi milita nell’Ascoli (Serie C). Per il "Puma" in granata 65 presenze condite da 13 gol (2019-21), in Romagna 36 e una rete (2023-24). Non solo numeri, ma anche tanto sacrificio e spirito battagliero in mezzo al campo, caratteristiche amate dai tifosi. Varone, negli ultimi 4 anni ha contribuito a scrivere la storia calcistica delle due città. "Tante emozioni. Reggio Emilia è come casa: me ne andai perché sentivo di aver dato tutto, ma rimane una tappa fissa nel mio cuore, ho vissuto cose incredibili. A Cesena l’anno scorso abbiamo vinto un campionato che verrà ricordato negli anni.