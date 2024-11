Gaeta.it - Uomini e Donne, quando va in onda la scelta di Martina: “Ormai ha deciso”

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Una delle ultime puntate diha regalato al pubblico un vero colpo di scena che riguardaDe Ioannon, la tronista potrebbe infatti essere sempre più vicina alladopo quello che è successo.Nessuno si sarebbe immaginato che la giovane romana sarebbe stata così celere e invece aveva detto che ha scelto di partecipare al daiting show di Maria De Filippi per trovare l’amore e forse ce l’ha fatta. Secondo tutti la ragazza ha proprioe per questo c’è chi si domandaandrà inladidi, cosa è accaduto nell’ultima puntata diIn una delle ultime puntate diabbiamo visto che trae Ciro c’è stato un bacio appassionato, il primo per la tronista daha iniziato il suo percorso nel programma di Maria De Filippi.