Ilrestodelcarlino.it - Stranieri irregolari nei campi, denunciati i titolari di due ditte agricole

Si fa sempre più complicata la situazione nelle aziendeche impiegano persone straniere. Nei giorni scorsi i carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro di Ascoli Piceno, in collaborazione con il comando Provinciale di Fermo, hanno intensificato i controlli per contrastare le pratiche illecite legate all’applicazione del cosiddetto Decreto Flussi 2024. Le operazioni, mirate a prevenire e reprimere fenomeni di sfruttamento del lavoro e a verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, hanno portato alla luce diversetà. In un’azienda agricola di Montefiore dell’Aso, i controlli ispettivi hanno rivelato gravità. Idell’impresa, un uomo di 56 anni di origine bangladese e una donna italiana di 60 anni proveniente dalla provincia di Napoli, sono statialla Procura della Repubblica di Fermo per diversi reati.