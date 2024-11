Lettera43.it - Settimanale Oggi, passa la mozione di sfiducia nei confronti del direttore Andrea Biavardi

La redazione delha votato ladineidelcon 15 voti favorevoli e 11 contrari su 27 votanti e 31 aventi diritto. Il, che ha assunto l’incarico a luglio, risulta pertantoto dalla maggioranza dei partecipanti. La mossa è giunta dopo il licenziamento improvviso del viceRoberto Beccaria e la soppressione della sua posizione di responsabile delle attività digitali. Una decisione che, per la redazione, non è giustificata da reali necessità organizzative e, anzi, pregiudica il funzionamento del sito della rivista. Per questo i giornalisti hanno chiesto il suo reintegro, oltre ad aver denunciato che, a quattro mesi dal suo insediamento,non ha ancora illustrato un piano per lo sviluppo digitale della testata.