Sabotaggio contro gli smart locker e l'affitto brevi: attivisti lanciano la loro protesta a Roma

Facebook WhatsAppTwitter Nelle ultime notti, diverse zone disono state teatro di azioni dimirateil sistema di check-in automatico degli affitti. Gli, utilizzando semplici strumenti come colla e adesivi, hanno danneggiato i portachiavi degli, segnalando una crescente tensione riguardo alla gestione della proprietà e al diritto all’abitare nella capitale italiana.Azioni dinel centro diAl Pigneto, Ostiense, Aureliano, Monteverde e Monti, diversi dispositivi di accesso per gli affittisono stati messi fuori uso, segnalando un crescendo di malcontento verso il mercato degli affitti turistici. Queste operazioni notturne non solo hanno colpito gli, ma sono state accompagnate da grafica che invitava i cittadini a partecipare attivamente al