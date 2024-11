Movieplayer.it - Robert Pattinson torna a essere diretto da Christopher Nolan nel film in arrivo

Leggi su Movieplayer.it

Dopo Tenet,fa ritorno sul set del misterioso progetto chesta sviluppando per conto di Universal. Reunion sul set per. Le star britanniche torneranno a lavorare insieme dopo la felice esperienza di Tenet per il nuovo misterioso progetto targato Universal in fase di sviluppo. Come conferma Variety,affiancherà un super cast che include Matt Damon, Tom Holland, Lupita Nyong'o, Anne Hathaway e Zendaya. Nonostante le numerose ipotesi circolate, per il momentonon anticipa niente sul suo nuovo progetto, che dovrebbe entrare in lavorazione nella prima metà del 2025.sarà piuttosto impegnato nel nuovo anno. La Warner Bros. sta cercando di trovare il momento opportuno per girare il .