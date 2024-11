Lanazione.it - Questioni di condominio parte 2: pianerottoli oltre il transito

Firenze, 21 novembre 2024 – “di”, quando isi trasformano in spazi performativi in cui il pubblico sperimenta una fruizione inedita dello spettacolo dal vivo. Dopo il successo dell’edizione 2023, il progetto Komorebi torna nel quartiere Le piagge di Firenze e sceglie ilin Via della Sala 7 - nel complesso Le Navi – per presentare “di2,il”, una produzione Stazione Utopia in collaborazione con Nuovo Balletto di Toscana, Opus Ballet e The Gate. Il programma prevede sette brevi performance di danza firmate da coreografi e artisti di fama internazionale, come Giuseppe Spota e Davide di Giovanni, a cui si affiancano talenti della scena italiana. Idell’edificio si trasformano in spazi performativi e gli abitanti e il pubblico in generale sono invitati a sperimentare una forma inedita e intima di spettacolo dal vivo.