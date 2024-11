Gaeta.it - Processo per omicidio colposo: condanna per un ex militare dopo la morte di Tiziano Celoni

Un tragico episodio si è concluso con una sentenza che ha portato un exa ricevere unaper. Il tribunale di Pisa ha inflitto un anno e tre mesi di pena, con sospensione condizionale, a Fabio Tirrito, 38 anni, di Casalguidi, per non aver attivato prontamente i soccorsi a, un paracadutista di Viterbo morto nella sua camerata alla caserma Gamerra il 10 novembre 2017. La sentenza prevede inoltre un risarcimento di 100.000 euro a favore dei genitori della vittima.Il casoe le indaginiè deceduto in circostanze tragiche che hanno suscitato interrogativi sull'operato dei suoi commilitoni. La notte della sua, si ritiene chesi sia allontanato dalla caserma insieme a Tirrito, il quale avrebbe poi contattato due altri militari implicati e indagati per omissione di soccorso.