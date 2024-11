Bergamonews.it - Presente Prossimo: a Ranica il workshop Verba Audita per imparare a creare un podcast

un, dalla scrittura di un teaser accattivante alla post-produzione. È l’opportunità offerta dal festivala tutti gli interessati a iscriversi alLab, organizzato in collaborazione con QuidLife e il Sistema Bibliotecario della Valle Seriana, con il contributo di Regione Lombardia. Il laboratorio si svolgerà in due incontri, in programma sabato 23 novembre e sabato 30 novembre dalle 9.30 alle 12.30, al centro culturale Roberto Gritti diLab è rivolto a chi desidera scoprire il mondo deling e acquisire gli strumenti necessari per trasformare un’idea in un progetto professionale, pronto per le piattaforme digitali. Iloffre infatti un percorso completo, ricco di tecniche pratiche e suggerimenti creativi.