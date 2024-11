Lanazione.it - Prato, 'Omaggio a Walter Albini': ripartono le visite gratuite alla mostra

Leggi su Lanazione.it

, 21 novembre 2024 - Dopo l'anteprima della scorsa settimana, dal 22 al 30 novembreal Fabbricone Storico le’, dedicata allo stilista considerato il padre del prêt-à-porter italiano. Un'esposizione promossa da Balli il Lanificio in collaborazione col Museo del Tessuto. Laè stata ideata e co-curata dall'architetto Filippo Boretti ed è nata come spin-off di un ampio percorso espositivo sullo stessoideato e organizzato dal Museo del Tessuto die tuttora visitabile negli spazi del Polo Campolmi. Nella Sala Experience del Fabbricone Storico vengono esposti per la prima volta 12 disegni originali realizzati daper creare i costumi dei protagonisti di Latina, commedia noir scritta nel 1982 dall’autore e regista teatrale Luca Ronconi ma mai andata in scena.