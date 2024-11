Anteprima24.it - Napoli, Amato: “La tassa di soggiorno per contrastare la povertà educativa”

Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Enza, Presidente del Consiglio comunale di: ladiperalla“All’indomani della Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, è necessario riflettere su strumenti concreti per affrontare le crescenti disuguaglianze educative nel nostro Paese. Tra le possibili soluzioni, potrebbe essere utile destinare una quota delladia un fondo nazionale per il contrasto alla.Questa misura permetterebbe di trasformare una parte delle risorse generate dal turismo in opportunità per i bambini e adolescenti, attraverso il finanziamento di interventi strutturati che rafforzino la retee sociale nelle aree più svantaggiate.Un intervento di questo tipo avrebbe una duplice funzione: non solo garantire ai minori opportunità di crescita, ma anche prevenire fenomeni di disagio sociale e violenza minorile, che rappresentano una sfida trasversale a tutte le città italiane.