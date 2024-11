Latuafonte.com - Misteri di famiglia (2022) come finisce: spiegazione del finale

Leggi su Latuafonte.com

Ultimo aggiornamento 21 Novembre 2024 9:33 pm by Redazionediè un film thriller deldiretto da Penelope Buitenhuis. La trama segue Ana, la quale sta risparmiando denaro per potersi pagare l’iscrizione a infermieristica. Intanto, decide di accettare un lavoro lontano da casa,assistente di Joan, una donna che soffre di demenza precoce. Avvicinandosi a lei, Ana capisce che la figlia, Carla, sta organizzando di ucciderla per poter ereditare le ricchezze di. Inoltre, Ana si innamora di Jason, un altro figlio di Joan, ma anche lui le sta nascondendo qualcosa.: riassunto della tramaLeggi anche: The Life of David Gale, la veritàLeggi anche: Il mai nato (2009)delLa trama didiinizia con una donna, Ana, che corre in una fabbrica per salvarsi, mentre qualcuno la sta inseguendo.