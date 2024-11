Ilgiorno.it - Mandello, incidente in scooter sulla strada del lago: un morto

del Lario (Lecco), 21 novembre 2024 – Un motociclista èin seguito ad unle adel LarioSp 72. L'è accaduto questa mattina intorno alle 7.30 in via Alessandro Manzoni, il tratto di provincia che taglia in due il paese. Il centauro, che era in sella ad uno, si è schiantato contro una macchina guidata da un 50enne. Ad avere la peggio è stato il motociclista, sbalzato a terra, esanime. Sul posto i primi ad arrivare sono stati i sanitari di Areu con i volontari del Soccorso degli alpini di, affiancati poi dai soccorritori dell'eliambulanza di Como, poiché le condizioni del ferito sono paese da subito molto gravi. Dopo essere stato rianimato e stabilizzato, è stato trasferito d'urgenza in ambulanza in ospedale, all'Alessandro Manzoni di Lecco.