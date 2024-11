Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Maccabi 20-22, Eurolega basket in DIRETTA: match equilibrato nel primo quarto, ospiti avanti di due lunghezze

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Fabien Causeur in contropiede: pareggio!28-30 Un solo libero segnato da Hoard.28-29 2/2 in lunetta anche per Nikola Mirotic per il -1.26-29 2/2 per Jokubaitis a cronometro fermo.26-27 Sorkin spara la tripla del nuovo vantaggio!26-24 Secondo canestro consecutivo per il macedone, che mette il nasoper i padroni di casa.24-24 Neno Dimitrijevic in fade away: parità!22-24 2/2 per Jake Cohen in lunetta: ilmette ancora la freccia.22-22 Fabien Causeur pareggia subito i conti!Inizia il secondo!Si conclude il: 20-22 in fable delTel Aviv dopo 10?!20-22 Shayok per il sorpasso.20-20 Shayok pareggia subito i conti dall’arco.20-17 Appoggio facile del playmaker macedone per il +3.18-17 Neno Dimitrijevic con un canestro di talento: contro-sorpasso!16-17 Hoard elude la difesa milanese per il +1.