Le mostre imperdibili di Novembre: ecco dove non mancare

2024: un mese pieno dida non perdere. Con l’avvento dell’autunno e delle temperature più basse, l’affluenza allenon può. Esse, infatti, sono un modo per passare qualche ora fuori casa all’insegna della cultura, dell’arte e della musica.cinematografiche, fotografiche.Il mese dine ha per tutti i gusti. Vediamo quali sono quelle da non perdere.La Quercia del Tasso: la mostra dedicata all’albero più antico della capitaleLa prima mostra imperdibile di questoè sicuramente La Quercia del Tasso. Essa descrive e racconta tutto ciò che si nasconde dietro questo albero così importante e significativo per Roma. Un albero non a caso che domina il Rione Trastevere dalla colle del Gianicolo. La quercia in questione può essere definita come una vera e propria testimone del processo di creazione della cultura italiana.