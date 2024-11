Ilrestodelcarlino.it - La musica d’autore in città. Sul palco c’è Carmen Consoli

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Appuntamento con lagiovedì prossimo, 28 novembre, al teatro Ventidio Basso. E’ in programma infatti una delle date del lunghissimo tour invernale della cantautrice. I biglietti sono disponibili già da oggi sul circuito TicketOne www.ticketone.it e presso la biglietteria del Teatro Ventidio Basso in Piazza del Popolo.è reduce da anni di grandi progetti trascorsi dalla pubblicazione del suo ultimo album di inediti: ‘Volevo fare la rockstar’. Ora è pronta per un nuovo progetto live: un tour teatrale che la vede impegnata già dal 22 ottobre al Teatro Colosseo di Torino e che si concluderà il 29 dicembre all’Auditorium Ennio Morricone al Parco dellaa Roma. Per l’artista catanese l’attività live non costituisce soltanto un momento di incontro e scambio con il pubblico, ma è anche un’occasione di sperimentazione e ricerca che contribuisce a definire un suono sempre riconoscibile e profondamente caratterizzante.