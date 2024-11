Panorama.it - La Meloni rafforza la sponda con Milei (e Trump)

L’Italiai rapporti con l’Argentina. Giorgiaè infatti stata ricevuta da Javieralla Casa Rosada. E, nell’occasione, il presidente argentino ha invocato una coalizione di nazioni libere.“Tutte le nazioni che hanno obiettivi comuni possono lavorare insieme, collaborando”, ha detto. “Non solo Italia e Argentina, ma anche altri Paesi del mondo libero che condividono nostri valori. Un'alleanza di nazioni libere unite contro la tirannia e la miseria”, ha proseguito, per poi concludere: “Occorre che difendiamo la libertà. Anche se siamo pochi, facciamo luce e apriamo il cammino, perché, come dico sempre, la vittoria e la guerra non dipendono dalla quantità dei soldati, ma dalla forza che viene dal cielo”. “Quella tra me e il presidenteè anche una condivisione politica, e la condivisione politica tra due leader che si battono per difendere l'identità dell'Occidente, i punti cardine della sua civiltà, la libertà e l'uguaglianza delle persone, la democraticità dei sistemi, la sovranità delle nazioni”, ha affermato la