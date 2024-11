Sport.quotidiano.net - Juve, Milik può tornare ad allenarsi, ma Giuntoli segue Zirkzee

Leggi su Sport.quotidiano.net

Torino, 21 novembre 2024 – Una buona notizia dal mondo: Arekpuò iniziare la fase di riatletizzazione. L’ultimo controllo a Villa Stuart al ginocchio ha dato un buon esito e i medici hanno dato il via libera al ritorno. Significa che l’attaccante polacco può aumentare i suoi carichi di lavoro eadin campo allo scopo di riprendersi la convocazione. Questo può cambiare il futuro di mercato a gennaio? Difficile, perché dall’Inghilterra c’è uno Joshuapropenso ain Italia e lac’è.torna, ma può farlo ancheIn una fase dove Thiago Motta è senza centravanti, Dusan Vlahovic non ha lesioni ma è ipotizzabile resti a riposo contro il Milan, la notizia del ritorno di Arekrappresenta una positiva novità, ma non immediata. L’attaccante polacco non gioca da giugno, quando nella seconda amichevole pre Europei della Polonia, contro la Turchia, si è fatto male al ginocchio con connte operazione di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale.