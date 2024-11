Inter-news.it - Inter, ad Appiano Gentile gli ultimi Nazionali: si prepara la sfida col Verona

Continua la settimana di lavoro adper l’, che siad affrontare ilnella tredicesima giornata di Serie A, in programma sabato 23 novembre alle ore 15. Con il rientro graduale dei, Simone Inzaghi inizia a disporre di quasi tutta la rosa, anche se permangono alcune incognite legate alle condizioni fisiche di alcuni giocatori chiave.NUOVO GIORNO DI LAVORO – Dopo il rientro di Piotr Zielinski nella giornata di ieri, oggi sarà il turno di altri protagonisti. Kristjan Asllani, reduce da 180 minuti con la nazionale albanese contro Ucraina e Repubblica Ceca, sarà nuovamente a disposizione. Il giovane centrocampista è uno dei principali candidati a sostituire Hakan Calhanoglu, qualora il regista turco non dovesse recuperare dall’infortunio accusato in Nazionale.