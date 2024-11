Lortica.it - Il silenzio che ascolta

Ti sei mai chiesto quanto sia potente l’ascolto? Sembra un gesto semplice, quasi banale: fermarsi, guardare negli occhi una persona e lasciarla parlare. Eppure, spesso facciamo fatica. Chiediamo “Come stai?”, ma non aspettiamo nemmeno una risposta. Tagliamo le parole, anticipiamo le frasi, riempiamo ilcon quello che sappiamo già, come se il nostro dire fosse più importante del mondo che ci circonda. Ma in quel momento, perdiamo qualcosa di prezioso: l’opportunità di imparare, di entrare in un universo diverso dal nostro.re significa regalare tempo e attenzione. Non è solo sentire le parole, ma accogliere le emozioni, i pensieri e i silenzi dell’altro. È un atto di generosità che non costa nulla, ma può cambiare tutto. Chidavvero diventa uno specchio gentile in cui l’altro può riflettersi, sentirsi accolto e, forse, trovare un po’ di chiarezza anche nei propri pensieri confusi.