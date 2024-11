Fanpage.it - Il profilo di Mariangela Pira clonato decine di volte: “Così usano il mio viso per le truffe online”

Leggi su Fanpage.it

Lo schema della truffa è noto e Fanpage.it lo racconta ormai da mesi. I profili di personaggi noti vengono clonati per sponsorizzare investimenti o diete miracolose. Non è un caso chesia stata presa di mira, è infatti un volto di Sky Tg24 e si occupa di giornalismo finanziario ed economico, le sue competenze sono diventate quindi l'esca usata dai truffatori per convincere le vittime a investire in criptovalute o su piattaforme di trading