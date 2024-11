Anteprima24.it - FOTO/ Una magnolia in memoria di Maria Letizia, un impegno a rispettare il codice della strada

Tempo di lettura: 3 minutiUnaper. Il Liceo Guacci di Benevento si è mobilitato questa mattina per ricordare una sua ex studentessa venuta a mancare tragicamente in un incidentele sulle strade del foggiano, mentre, a bordosua Citroen C3, si stava recando a Campobasso dove frequentava i Corsi dell’Università del Molise.non ebbe scampo nel frontale con una Golf: la sua perdita causò, oltre al dolore dei familiari e degli amici, un grande rimpianto in tutta la famiglia scolastica del “Guacci”, lasciandosi apprezzare per il suonegli studi e per le sue doti umane. E così, nella Giornata nazionale degli alberi, il Guacci ha voluto onorare ladi una delle sue allievi migliori mettendo a dimora in un’aiuola di via Compagna, ove insiste una delle sedi del Liceo, un esemplare di quella essenza arborea originaria delle Americhe e che dà vita a fiori di straordinaria bellezza.