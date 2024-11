Liberoquotidiano.it - Fedeli (Sandoz Italia): "Con ‘Su misura' risposte concrete a pazienti"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 21 nov. (Adnkronos Salute) - “Il nostro scopo è mettere a disposizione più farmaci possibili per rispondere ai bisogni aperti dei”, in questo caso, “delle persone che vivono con sclerosi multipla. Con il progetto ‘Su' l'azienda ha svolto il suo ruolo sociale: condensare delle eccellenze”, come ad esempio la Naba, Nuova accademia delle Belle arti, “per cercare di portareaie migliorare la loro qualità di vita. Non capita spesso di vedere progetti come questo, supportati da un'azienda farmaceutica”. Così, Paolo, Head of corporate affairs di, oggi a Milano, alla presentazione del progetto ‘Su', ideato dalla farmaceutica in collaborazione con Aism, l'Associazionena sclerosi multipla e Naba, per migliorare l'accessibilità degli ambienti domestici e il benessere delle persone che vivono con sclerosi multipla, attraverso nuove linee guida percettive.