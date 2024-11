Oasport.it - F1, Oscar Piastri: “Papaya rules non sono più valide, in questo weekend parto per vincere”

Ci avviciniamo al terzultimo atto del Mondiale di Formula 1 2024: sulle strade di Las Vegas andrà in scena un appuntamento molto importante soprattutto per il Mondiale costruttori e la lotta tra Ferrari e McLaren, visto che il Mondiale piloti sembra praticamente segnato con Max Verstappen che dovrebbe aver piazzato l’allungo decisivo sul bagnato di Interlagos.ha parlato di una modifica alleche prevedevano un aiuto a Lando Norris per la conquista del Mondiale. L’australiano si è soffermato anche sulla Sprint concessa al compagno di squadra in Brasile: “Ciancora alcuni scenari molto specifici in cui potrebbe essere necessario dare una mano. Ma per la stragrande maggioranza delle situazioni, si torna a correre come prima“.Proseguesul Mondiale costruttori: “La situazione del campionato piloti è molto critica e il campionato costruttori non è certo finito per noi.