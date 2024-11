Gaeta.it - Etichettatura dei vini: regole europee e italiane per una scelta consapevole

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’deirappresenta un ambito ricco di normative e di dettagli, fondamentale per garantire la trasparenza per i consumatori. Le etichette non sono solo accattivanti elementi grafici, ma forniscono informazioni cruciali riguardo al prodotto. Conosciamo quindi in che modo la legge regola queste informazioni, sia a livello europeo che nazionale, per proteggere il consumatore e migliorare l’esperienza di degustazione.Le norme: requisiti fondamentaliIn Europa, l’deiè disciplinata da normative rigorose che assicurano la correttezza delle informazioni fornite. Il Regolamento dell’Unione Europea n. 1169/2011 stabilisce le linee guida generali per l’informazione alimentare, che si applicano anche ai prodotti viticoli.