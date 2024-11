Deathstroke | James Gunn conferma i piani per Slade Wilson nel DCU

Leggi su Cinefilos.it

pernel DCUA settembre, abbiamo saputo che due dei più formidabili nemici del Cavaliere Oscuro sono pronti a combattere per un nuovo film live-action DCU, con un progetto su Bane eufficialmente in fase di sviluppo presso i DC Studios.I dettagli erano pochi e sporadici e all’epoca non era stato assegnato nessun regista, ma si diceva che lo scrittore di Captain America: Brave New World Matthew Orton stesse lavorando alla sceneggiatura.Un rapporto successivo suggeriva che avrebbero potuto apparire anche altri personaggi, poiché non era chiaro se Bane e“sarebbero stati le figure centrali del progetto”. Ciò ha portato a speculazioni sul fatto che potrebbe effettivamente trattarsi di un altro team-up di supercriminali, forse persino un film sui Secret Six.