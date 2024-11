Thesocialpost.it - Corte Penale Internazionale, emessi mandati d’arresto per Netanyahu e l’ex ministro della difesa Gallant

La(CPI) ha emessodi arresto per il primoisraeliano BenjaminYoav, accusandoli di crimini contro l’umanità e crimini di guerra nell’ambito del conflitto a Gaza. Secondo la dichiarazione ufficialeCamera preliminare ICPI, i crimini contestati sarebbero stati commessi almeno dall’8 ottobre 2023 fino al 20 maggio 2024.Le Accuse e la GiurisdizioneCPILa CPI ha dichiarato che la condotta dirientra nella sua giurisdizione e che ci sono “ragionevoli motivi” per ritenere che i due abbiano responsabilità penali dirette per i crimini contestati. Le accuse includono:Crimine di guerrafame come metodo di guerra;Crimini contro l’umanità, tra cui omicidio, persecuzione e altri atti disumani;Attacco intenzionale contro la popolazione civile, in qualità di superiori civili.