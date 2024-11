Liberoquotidiano.it - Breivik sconvolge ancora: come si è presentato in aula lo stragista norvegese | Guarda

Ieri Anders Behringha esibito in tribunale una Z rasata sul cranio calvo, un cartello a sostegno di Cina, Russia, Iran e Corea del Nord, ha salutato la corte con il braccio teso. Il suo obiettivo era convincere i giudici norvegesi a concedergli la libertà condizionata. Può ripetere la richiesta ogni anno, dopo averne scontati dieci dietro le sbarre. Con il simbolo dell'invasione militare russa in Ucraina, avrebbe avuto più possibilità di clemenza da parte del Cremlino. E ne era consapevole anche il suo avvocato Øystein Storrvik che si è detto scettico sull'accoglimento dell'istanza già prima dell'apertura dell'udienza di ieri, che dovrebbe durare tre giorni, presso la palestra del carcere di Ringerike., autore del doppio massacro che provocò 77 morti in Norvegia il 22 luglio 2011, si era già visto respingere una richiesta di scarcerazione nel 2022 poiché i giudici ritenevano che vi fosse un «rischio evidente» che egli tornasse al comportamento che aveva portato alle stragi.