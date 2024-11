Gaeta.it - Appello di Alessia Pifferi: la Corte di Assise d’appello di Milano fissa l’udienza del processo

Il caso di, condannata all'ergastolo per l'omicidio della figlia Diana, continua a suscitare grande interesse. Ladid'dihato per il 29 gennaio 2024di, dove si discuteranno le motivazioni che hanno portato alla condanna in primo grado. La vicenda ha sollevato interrogativi sul significato della responsabilità genitoriale e le condizioni mentali dell'imputata.La condanna in primo gradoIl verdetto che ha condannatoè stato emesso il 13 maggio scorso dalladidi. La donna, 38 anni, è stata ritenuta colpevole di omicidio volontario pluriaggravato per la morte della figlia Diana, di soli 18 mesi. Secondo i giudici,avrebbe abbandonato la piccola per sei giorni nel luglio del 2022, mentre si trovava a casa del compagno nella Bergamasca.