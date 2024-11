Antichità verso il futuro, il nuovo Museo Egizio di Torino

Leggi su Ildenaro.it

, 21 nov. (askanews) – Unabbacinante allestimento per la Galleria dei Re e la riapertura al pubblico del Tempio di Ellesiya: ildisi rinnova a duecento anni dalla propria fondazione e lo fa pensandosi come istituzione internazionale capace di fare dialogare l’con il nostro presente. L’intervento dello studio di architettura OMA di Rotterdam riporta la luce, la luce dell’Egitto, intorno alle statue più preziose della collezione e trasporta ilnel, ma, a differenza di molti futuri che ci vengono proposti, questo è unfortemente umanista. “E’ un allestimento che umanizza le statue – ha spiegato ad askanews il direttore del, Christina Greco – le abbassa, ci fa entrare in un rapporto di dialogo diretto tra noi e le statue, e poi la scelta di questo metallo, che le rende quasi diafane, le specchia, ma non proprio, sembra un eidolon direbbe Platone, ovvero ci fa immaginare un passato che non c’è più, ci fa capire che loro sono dei frammenti di un passato molto più ampio che noi cerchiamo di studiare e di ricostruire in maniera granulare con quello che il passato stesso ci ha lasciato”.