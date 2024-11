Ilfattoquotidiano.it - Amazon Echo Show 15 e 21: la nuova generazione di smart screen con “Alexa” si pone al centro della smart home

oggi ha annunciato l’arrivo sul mercatosecondadi15 ed il nuovo21, puntando ad ampliare le funzionalità rispetto a quelle già presenti nella primadel modello da 15?, e migliorando quelle preesistenti in modo da rispettare le richieste dei clienti.15 e 21 vanno a rappresentare la punta dell’offerta di schermi intelligenti di, integrando tutte le funzionalità di, il celebre assistente vocale del colosso dell’ecommerce, e di FireTV, permettendo di sfruttare gli schermi più ampi da 15,6? e 21? per guardare contenuti in streaming dai principali servizi online come Netflix, Disney+ e Prime Video. Per quanto riguarda il design, sui nuovi dispositiviha deciso di riproporre quanto visto nella scorsadi15, richiamando le forme di una cornice moderna nera con lo schermo posto aldi un passe-partout bianco – con la differenza più evidente dello spostamentotelecamera da un angolo verso ildi uno dei lati lunghi-, permettendo sia il montaggio a parete sia, acquistando a parte gli appositi supporti, di posizionarlo su un ripiano o su una mensola.